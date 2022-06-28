Печальное ДТП в Вильнюсе: с дороги съехал и перевернулся автомобиль, водитель погиб

Полиция информировала, что 27 июня, в 21.34 ч., в Вильнюсе, на ул. Еуропос Парко, с дороги съехал и перевернулся автомобиль Honda Accord, которым управлял молодой человек (1997 г.р.).

Водитель погиб. Ведется расследование.