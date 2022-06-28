Печальное ДТП в Вильнюсе: с дороги съехал и перевернулся автомобиль, водитель погиб

aA
В Вильнюсе с дороги съехал и перевернулся автомобиль, его водитель погиб.
Полиция информировала, что 27 июня, в 21.34 ч., в Вильнюсе, на ул. Еуропос Парко, с дороги съехал и перевернулся автомобиль Honda Accord, которым управлял молодой человек (1997 г.р.).
Водитель погиб. Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Сейм Литвы запретил импорт российского газа в страну. Исключение - его транзит в Калининград
Литва законодательно запретила импорт в страну...
Во вторник в Литве был улучшен 82-летний рекорд
28 июня в Литве было жарче, чем накануне, а центр жаркой...
Полиция, суды и министерства получили письма с угрозами: информация не подтеврдилась
Во вторник одно за другим стали поступать звонки и...
Аналитик: заявление о ядерном оружии для Беларуси - главный публичный итог встречи Лукашенко и Путина
"Россия приняла решение обойтись угрозами ядерного...
Впечатляющие зарплаты в Литве: в лидерах компания, которая платила по 56 000 евро
В мае в Литве 21 компания платила своим работникам...