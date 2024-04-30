Печальная новость – тело утонувшей в Каунасе студентки обнаружено в России

По данным портала Kauno diena, останки девушки были обнаружены 13 апреля российскими пограничниками, об этом сообщили в местных СМИ.

Каунасская полиция подтвердила Delfi, что получена информация о том, что тело найдено в Калининградской области. "СЕйчас ждем выводы экспертизы", – сообщает полиция.

Delfi напоминает, что каунасским пожарным-спасателям 12 января, в 04.24 ч. сообщили, что на Западной объездной дороге, около Лампеджяйского моста была замечена молодая женщина, которая нуждается в помощи. По данным пожарных-спасателей, когда они приехали на место происшествия, женщины там не было, полиция проверяла поступившую информацию.