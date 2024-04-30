2024.04.30 16:41

Печальная новость – тело утонувшей в Каунасе студентки обнаружено в России

 
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Žvakė
Žvakė
ФОТО: Unsplash

Тело пропавшей в Каунасе 22-летней студентки было обнаружено в Немане, в Калининградской области, сообщает портал Kauno diena.

По данным портала Kauno diena, останки девушки были обнаружены 13 апреля российскими пограничниками, об этом сообщили в местных СМИ.

Каунасская полиция подтвердила Delfi, что получена информация о том, что тело найдено в Калининградской области. "СЕйчас ждем выводы экспертизы", – сообщает полиция.

Delfi напоминает, что каунасским пожарным-спасателям 12 января, в 04.24 ч. сообщили, что на Западной объездной дороге, около Лампеджяйского моста была замечена молодая женщина, которая нуждается в помощи. По данным пожарных-спасателей, когда они приехали на место происшествия, женщины там не было, полиция проверяла поступившую информацию.

Полицейские подтвердили, что ночью было получено сообщение о том, что в Каунасе с моста упала молодая женщина (2001 г.р.) Выяснилось, то пропавшая оставила прощальное письмо на своей странице в социальной сети Facebook. Она написала, что приняла решение покончить с собой из-за жестоких насмешек и унижений. э

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