Пассажир снял на видео, как автомобиль на скорости 120 км/ч врезался в здание

На видео, которое прислал читатель, видно, как автомобиль мчится по улицам города. Водитель говорит, что едет на скорости "всего" 120 км/ч.
Один из пассажиров пошутил, что сейчас умрет. Вскоре слышатся крики пассажиров, водителя просят остановиться. Доносится визг тормозов, удар, машина останавливается. Чудом никто не пострадал.
По данным паневежской полиции, мужчина (1988 г.р.), управлявший автомобилем Subaru Legacy в Рокишкисе, на ул. Кауно, у здания номер 7, не справился с управлением и врезался в здание. Был также поврежден дорожный знак.
Водитель отказался от проверки на трезвость. Такой отказ приравнивается средней степени опьянения.
Кроме того, водитель оскорблял полицейских и не выполнял их законные требования.
Автомобиль был доставлен на охраняемую стоянку.
Составлены два протокола и начато расследование.
Пожарные-спасатели отключили аккумулятор машины и собрали охлаждающую жидкость.
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