Пасха в Вильнюсе: пьяный мужчина угрожал бывшей возлюбленной оружием, а грабители разбивали окна и проникали в магазины

Не поверившие сказкам правоохранители проверили состояние опьянения мужчины - алкотестер показал опьянение в 2,79 промилле. По предварительным данным, это не первая попытка мужчины напугать бывшую возлюбленную, только на этот раз ему не удастся выкрутиться. Из-за непонятного поведения гражданина правоохранители начали досудебное расследование в соответствии со статьей 145 Уголовного кодекса Литовской Республики (угроза убийства или серьезного повреждения здоровья человека или терроризирование человека).

Около 1.30 поступило сообщение о том, что в магазин Iki в Григишкес мог проникнуть воры. Приехав полицейские обнаружили, что стекло двери разбито, а подозреваемый уже скрылся. По словам очевидцев, в магазин ворвался явно пьяный парень и сбежал с награбленным в руках. Выяснилось, что подозреваемый украл алкогольные напитки. Чуть позже патрулям сообщили еще об одном кулинарном подвиге - в Новой Вильне, на улице Шяурес, в магазин Vynoteką пытались попасть грабители. На месте было замечено, что в стекло двери несколько раз ударили большим камнем, но пробить его не удалось. Также в праздничный день с АЗС CircleK было похищено топливо. Сообщается, что двое мужчин с канистрами заправились топливом и скрылись, не заплатив.