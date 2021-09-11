Паневежская полиция разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку

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Полиция Литвы информировала, что 8 сентября, в 7.20 ч., в Паневежисе, ушла из дома и пропала без вести Габриэле Янутенайте (2004 г.р.).
Приметы: худощавое телосложение, рост 176 см, волосы темные, короткие. На девушке была темная куртка, синие джинсы и белые спортивные ботинки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить следователю Рте Алеюнене по номеру 8 679 23 537 или 112.
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