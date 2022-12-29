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Паневежская полиция разыскивает мужчину, укравшего плюшевых медведей с фасада пекарни в Паневежисе, на ул. Й.Басанавичюса.

Полиция разыскивает мужчину, который украл медведей. Кража была совершена между 18 ч. 27 декабря и 5 ч. 28 декабря. Ущерб 160 евро.

Это не первый случай, когда в пекарню наведываются воры.

16 декабря с фасада пекарни Bakin также были украдены медведи.

Полиция просит очевидцев обращаться к следователю Кристине Мурмокене по номеру 8 672 01 174 или эл. почте kristina.murmokiene@policija.lt

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