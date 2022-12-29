Полиция разыскивает мужчину, который украл медведей. Кража была совершена между 18 ч. 27 декабря и 5 ч. 28 декабря. Ущерб 160 евро.
Это не первый случай, когда в пекарню наведываются воры.
16 декабря с фасада пекарни Bakin также были украдены медведи.
Полиция просит очевидцев обращаться к следователю Кристине Мурмокене по номеру 8 672 01 174 или эл. почте kristina.murmokiene@policija.lt
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