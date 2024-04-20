Отсидевший за изнасилование и убийство девушки мужчина снова подозревается в сексуальном насилии

По сведениям Delfi, женщина была изнасилована 15 апреля на ул. Жалюю Яжеру, недалеко от перекрестка с ул. Кирклю, около Веркяйского леса.

Мужчина изнасиловал женщину, угрожая ей ножом. Этим делом занимается прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры Вальдемарас Баранаускас. Прокурор не захотел ничего комментировать журналисту Delfi.

Известно, что подозреваемого полиция задержала 18 апреля. В пятницу суд разрешил взять его под стражу на три месяца.

Личность подозреваемого не раскрывается, однако Delfi выяснил, что им может быть судимый за изнасилование и убийство Русланас Гуменас.