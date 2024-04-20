Отсидевший за изнасилование и убийство девушки мужчина снова подозревается в сексуальном насилии

По сведениям Delfi, женщина была изнасилована 15 апреля на ул. Жалюю Яжеру, недалеко от перекрестка с ул. Кирклю, около Веркяйского леса.
Мужчина изнасиловал женщину, угрожая ей ножом. Этим делом занимается прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры Вальдемарас Баранаускас. Прокурор не захотел ничего комментировать журналисту Delfi.
Известно, что подозреваемого полиция задержала 18 апреля. В пятницу суд разрешил взять его под стражу на три месяца.
Личность подозреваемого не раскрывается, однако Delfi выяснил, что им может быть судимый за изнасилование и убийство Русланас Гуменас.
Портал etaplius.lt сообщал, что Гуменас в конце февраля 2005 г. в Вильнюсе подобрал голосовавшую у дороги студентку и пообещал довезти ее до Реше. Вместо этого он увез свою жертву в Вильнюсский район, там в лесу привязал ее к дереву и насиловал и истязал свою жертву, а потом задушил ее, чтобы скрыть совершенные преступления. Он украл телефон убитой девушки.
До задержания Гуменас работал охранником в Litexpo.
В 2006 году его приговорили к 13 годам лишения свободы, потом после апелляции суд увеличил срок до 18 лет.
Об изнасиловании женщины на ул. Жалюю Яжеру в сводке криминальных новостей не сообщалось. Журналисту удалось выяснить, что на этой неделе в Вильнюсе были совершены три изнасилования. Они не связаны между собой.
Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что о таких преступлениях не сообщается, когда об этом просят следователи.