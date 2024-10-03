От рук мошенников пострадали жительницы Вильнюса и Вильнюсского района: ущерб – более 6 000 евро

По информации Главного комиссариата полиции Вильнюсского рйона, в среду обратилась женщина (1958 г. р.) и сообщила, что с 23 сентября по 24 сентября в Вильнюсе неизвестные обманным путем выманили у нее у нее 2300 евро.

Полиция сообщает, что ту же в среду от жительницы Вильнюсского района (1942 г. р.) поступило сообщение о том, что 1 октября, примерно в 18.00 час., неизвестные позвонили ей по телефону и выманили у нее 4240 евро, которые она передала пришедшему к ней незнакомому мужчине.