От действий мошенников пострадали три жительницы Вильнюса: общий ущерб – 33 500 евро

По данным полиции, в четверг утром, около 10.36 час., в правоохранительные органы обратилась женщина (1960 г. р.) и сообщила, что во вторник в Вильнюсе ей, когда она находилась дома, позвонили неизвестные. По словам потерпевшей, они представились работниками Google и банка и обманным путем выманили у нее 15,6 тыс. евро.

В аналогичную ситуацию попала жительница Вильнюса преклонного возраста. По словам обратившейся в полицию женщины (1949 г. р.) в четверг, около 12.00 час., ей также позвонили неизвестные, которые, как и в первом случае, представились сотрудниками Google и банка. Поверив в обман, женщина лишилась 10,1 тыс. евро.