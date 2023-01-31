Осужденный сломал браслет и скрылся

Сообщается, что у Валиновича (1993 г.р.) был браслет на ноге. После того как проверили данные, заметили, что проводят какие-то манипуляции с браслетом. Когда полиция прибыла в последнее место, где браслет давал сигналы, был найден сломанный браслет, осужденный сбежал.

О бегстве осужденного информирована полиция.