Осужденный сломал браслет и скрылся

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Алитусская тюрьма сообщила, что 31 января из короткой отлучки не вернулся осужденный открытой колонии Владислав Валинович.
Сообщается, что у Валиновича (1993 г.р.) был браслет на ноге. После того как проверили данные, заметили, что проводят какие-то манипуляции с браслетом. Когда полиция прибыла в последнее место, где браслет давал сигналы, был найден сломанный браслет, осужденный сбежал.
О бегстве осужденного информирована полиция.
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