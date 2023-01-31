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Алитусская тюрьма сообщила, что 31 января из короткой отлучки не вернулся осужденный открытой колонии Владислав Валинович.
Осужденный сломал браслет и скрылся
Lietuvos kalėjimų tarnyba

Сообщается, что у Валиновича (1993 г.р.) был браслет на ноге. После того как проверили данные, заметили, что проводят какие-то манипуляции с браслетом. Когда полиция прибыла в последнее место, где браслет давал сигналы, был найден сломанный браслет, осужденный сбежал.

О бегстве осужденного информирована полиция.

Vladislav Valinovič
Vladislav Valinovič
© Lietuvos kalėjimų tarnyba

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