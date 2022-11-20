Оставленный на обочине в Вильнюсе автомобиль поднял на ноги сотрудников "Араса"

19 ноября, около 5.05 утра в Вильнюсе, на ул. В. Петарё, во время патрулирования сотрудники полиции заметили на обочине автомобиль Dodge Grand Caravan, у которого были открыты окна и включена аварийная сигнализация.
Подойдя к машине, они заметили предмет, похожий на ручную гранату. Был введен план "Щит".
Когда прибыли сотрудники "Араса", они определили, что найденный предмет является макетом ручной гранаты.
Обстоятельства выясняются.
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