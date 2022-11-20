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Полицейских заинтересовал автомобиль, оставленный на обочине в Вильнюсе. После проверки того, что можно было увидеть через открытые окна автомобиля, полицейские вызвали сотрудников "Араса" для более тщательного осмотра.
Оставленный на обочине в Вильнюсе автомобиль поднял на ноги сотрудников "Араса"
© Policija

19 ноября, около 5.05 утра в Вильнюсе, на ул. В. Петарё, во время патрулирования сотрудники полиции заметили на обочине автомобиль Dodge Grand Caravan, у которого были открыты окна и включена аварийная сигнализация.

Подойдя к машине, они заметили предмет, похожий на ручную гранату. Был введен план "Щит".

Когда прибыли сотрудники "Араса", они определили, что найденный предмет является макетом ручной гранаты.

Обстоятельства выясняются.

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