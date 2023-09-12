Остановлено движение на магистрали Вильнюс-Клайпеда: столкнулись тягачи

 
погиб рабочий
ru.DELFI.lt

В Вевисе столкнулись два тягача, ехавшие в том же направлении. В ДТП погиб человек.

ДТП произошло в 10.42 ч. на пути в сторону Каунаса, недалеко от бывшего здания полицейского поста. Столкнулись два тягача, ехавших в том же направлении. Один из тягачей знаком нанес серьезные травмы мужчине лет 50. Пострадавший лишился сознания, его реанимировали врачи. Мужчина от полученных травм скончался.

Выяснилось, что в это время на магистрали работали дорожные рабочие. Они установили знаки для ограничения движения и скорости.

Водитель одного из тягачей слишком поздно заметил знаки. Тягач зацепил знак, этот знак попал в рабочего.

Из-за ДТП остановлено движение на магистрали A1 через Вевис.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии