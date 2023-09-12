Остановлено движение на магистрали Вильнюс-Клайпеда: столкнулись тягачи

ДТП произошло в 10.42 ч. на пути в сторону Каунаса, недалеко от бывшего здания полицейского поста. Столкнулись два тягача, ехавших в том же направлении. Один из тягачей знаком нанес серьезные травмы мужчине лет 50. Пострадавший лишился сознания, его реанимировали врачи. Мужчина от полученных травм скончался.
Выяснилось, что в это время на магистрали работали дорожные рабочие. Они установили знаки для ограничения движения и скорости.
Водитель одного из тягачей слишком поздно заметил знаки. Тягач зацепил знак, этот знак попал в рабочего.
Из-за ДТП остановлено движение на магистрали A1 через Вевис.