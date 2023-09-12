Остановлено движение на магистрали Вильнюс-Клайпеда: столкнулись тягачи

ДТП произошло в 10.42 ч. на пути в сторону Каунаса, недалеко от бывшего здания полицейского поста. Столкнулись два тягача, ехавших в том же направлении. Один из тягачей знаком нанес серьезные травмы мужчине лет 50. Пострадавший лишился сознания, его реанимировали врачи. Мужчина от полученных травм скончался.