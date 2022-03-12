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Мошенники убедили жительницу Йонишкского района в том, что заказанная ею посылка облагается таможенной пошлиной.
Kompiuteris
Kompiuteris
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Полиция сообщает, что 7 марта, в 18.02 ч. жительница (1958 г.р.) деревни Барюнай, по эл. почте получила сообщение "Литовской почты" о том, что полученная на ее имя посылка задержана, надо заплатить пошлину в размере 8,92 евро.

Женщина, чтобы заплатить пошлину, активировала ссылку, которую прислали в письме, ввела данные платежной карты, в результате с ее счета сняли 949,54 евро.

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