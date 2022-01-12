Ориюс утром ехал на встречу. Его вез водитель компании Bolt. Ориюс читал новости в телефоне, когда почувствовал сильный удар. Столкнулись три автомобиля. К счастью, никто не пострадал. Однако такое начало дня вызвало шок у журналиста.

"Я здоров, и другие здоровы. Я ехал на Bolt во время утренних заторов, на встречу, назначенную на 9 ч. Вдруг, почувствовал сильный удар, у меня с головы упала шапка. Удар был сильным. Я пережил шок. Понял, что я цел, никакой боли не было, я спросил у водителя, все ли с ним в порядке, он ответил, что все хорошо.

Я сначала не понял, что произошло. Но потом посмотрел в заднее окно, и увидел, что в нас врезался другой автомобиль. Машина была сильно повреждена.

Вскоре я заметил, что в ДТП попала и еще одна, третья, машина. Ее от удара даже развернуло. Все произошло так быстро, что я не сразу понял, что столкнулись три машины, кроме того, я читал новости на Delfi, ничего не заметил. Я попросил, чтобы водитель отозвал мою поездку и вызвал другую машину, поскольку я опаздывал на встречу", – сказал Гасановас.