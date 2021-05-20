Оправдание водителя VW Golf, обогнавшего полицейских, ехавших на скорости 120 км/ч: спешил, потому что спешу

За хулиганское вождение его лишили прав на 3 месяцев, сообщает полиция. 6 мая, в 15.50 ч., полицейские Тракайского комиссариата спешили по вызову, когда на дороге Вильнюс-Варена-Гродно, у деревни Палукнис их обогнал автомобиль VW Golf. Полицейские ехали на скорости 120 км/ч.

Поскольку ехавший на такой скорости водитель представлял опасность для окружающих, было решено немедленно остановить его.

По вызову был направлен другой экипаж. лицейские, которых обогнали, стали преследовать беглеца. После двух минут преследования VW Golf остановился. Выяснилось, что автомобилем управлял 36-летний вильнюсец, который был 6 раз наказан за превышение скорости и другие нарушения ПДД.

Водитель был трезвым, он сказал, что "спешил, потому что очень спешит". Позже сказал, что сожалеет о содеянном. Мужчине назначили штраф и лишили прав на 3 месяца.