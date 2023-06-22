Операция в Алитусе: сотрудники "Араса" задержали чемпиона по кикбоксингу

22 июня в полдень в социальных сетях появилась информация и фотографии сотрудников антитеррористического отряда "Арас" и лежащего на земле задержанного. Сообщается, что операция проведена в I-ом Алитусе, около магазина Iki.

Представитель Алитусской полиции Кристина Янулявичене сказала, что полиция с помощью сотрудников "Араса" задержала подозреваемого в совершении преступления.

Полиция располагала данными о том, что у подозреваемого может быть нож, что он может оказать сопротивление. Задержанный – хорошо известен правоохране. Подробности о задержании не сообщаются.

По сведениям Delfi, задержан алитусец, литовский чемпион по кикбоксингу Роландас Агрба (1980 г.р.), который уже был осужден за создание банды, незаконное лишение свободы, нанесение ущерба здоровью путем жестоких пыток, нелегальное хранение наркотиков и оружия и хулиганство.