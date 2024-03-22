Операция по задержанию предпринимателя Йомантаса: нанесен удар по "теневому" бизнесу в сфере строительства

В ходе расследования ЛБКП провело операцию и обыски в домах, машинах и офисах.
В ходе операции задержали 8 подозреваемых в мошенничестве, предоставлении неверных данных о доходах, прибыли и имуществе, ведении "двойной" бухгалтерии, легализации полученного преступным путем имущества (отмывании денег) и др. преступлений.
Во время обысков были обнаружены и изъяты необходимые для следствия документы, записи, компьютерные данные, наличные, вероятно, полученные преступным путем, кошельки с криптовалютой, растительные вещества неизвестного происхождения, таблетки и другие важные для следствия улики.
Подозревают, что с 2019 года организованная группировка создала схему, благодаря которой избегала уплаты налогов в сфере реновации старых зданий, ведомствам предоставляли ложные данные о деятельности компаний, компании не платили НДС и налог на прибыль.
Согласно подсчетам, госбюджет недополучил больше 1,2 млн. евро.
Подозревают, что лидер преступной группировки – Игнас Йомантас. Вместе с другими членами группировки он покупал большие старые строительные объекты. Получал на их ремонт необходимые разрешения, оформлял проведение капитального ремонта, менял назначение объектов, выполнял разные ремонтные работы: обновляли проводку, подключали водопровод, устанавливали лифты, меняли окна, приводили в порядок фасад и т.д.
Позже объекты делили на отдельные жилые помещения (для отдыха или на квартиры) и продавали. Покупатели таких "квартир" подписывали отдельные договоры о ремонте и строительстве с неизвестным им подрядчиком – компаниями, которые, как подозревают, участвовали в деятельности группировки.
В схеме могла использоваться целая цепочка литовских и заграничных компаний.
Чтобы избежать уплаты налогов, лидер группировки старался не связывать подрядчиков, которых нанимали для выполнения работ, с другими компаниями группировки. Благодаря этому они избегали уплаты НДС.
Решением прокурора арестована недвижимость, автомобили и денежные средства на счетах подозреваемых.
Подозреваемым придется обосновать происхождение их имущества.
Йомантас уже попадал в поле зрения полиции. Ранее его неоднократно наказывали в административном порядке за злостное нарушение ПДД.
Расследование было начато осенью 2023 года, им руководит Генпрокуратура, а осуществляет расследование ЛБКП.
Расследование проводят в рамках 4 ч. 25 ст. УК ЛР (создание организованной группировки), 182 ст. УК ЛР - мошенничество, 2 ч. 220 ст. – предоставление ложной информации о доходах, прибыли и имуществе, 222 ст. - ведение "двойной бухгалтерии, 216 ст. – отмывание денег.
Троим подозреваемым назначена мера пресечения в виде интенсивного контроля, остальным – письменная подписка о невыезде и изъятие документов.