Операция по задержанию предпринимателя Йомантаса: нанесен удар по "теневому" бизнесу в сфере строительства

В ходе расследования ЛБКП провело операцию и обыски в домах, машинах и офисах.

В ходе операции задержали 8 подозреваемых в мошенничестве, предоставлении неверных данных о доходах, прибыли и имуществе, ведении "двойной" бухгалтерии, легализации полученного преступным путем имущества (отмывании денег) и др. преступлений.

Во время обысков были обнаружены и изъяты необходимые для следствия документы, записи, компьютерные данные, наличные, вероятно, полученные преступным путем, кошельки с криптовалютой, растительные вещества неизвестного происхождения, таблетки и другие важные для следствия улики.

Подозревают, что с 2019 года организованная группировка создала схему, благодаря которой избегала уплаты налогов в сфере реновации старых зданий, ведомствам предоставляли ложные данные о деятельности компаний, компании не платили НДС и налог на прибыль.