2024.05.13 07:59

Операция "Араса" в Пасвалисе: мужчина стрелял в полицейских

 
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
В ночь на понедельник во время задержания мужчина открыл огонь по стражам порядка. На место происшествия полиция вызвала бойцов антитеррористического отряда "Арас".

Департамент полиции сообщает, что инцидент произошел 13 мая, в 2.38 ч. В полицию сообщили, что в Пасвалисе, в доме на ул. Паневежё, агрессивно себя ведет мужчина 1947 г.р.

Когда на место происшествия приехала полиция, мужчина четыре раза выстрели в сторону полицейских из неустановленного оружия.

Были вызваны бойцы антитеррористического отряда "Арас". Они задержали пожилого мужчину. Подозреваемого увезли в больницу, поскольку были подозрения, что у него проблемы со здоровьем.

Во время инцидента никто не пострадал.

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