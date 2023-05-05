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4 мая вечером были задержаны двое мужчин, которые обстреляли детскую площадку.
Опасное развлечение: мужчины стреляли по детской площадке из пневматического оружия
© DELFI / Josvydas Elinskas

Департамент полиции сообщает, что 4 мая, в 19.35 ч. в Вильнюсе, на ул. Гяню, молодой человек (2004 г.р.) и мужчина (1996 г.р.) стреляли из пневматического оружия Rock River Arms Coloma.

Один раз, возможно, они попали в руку девочки (2013 г.р.), которая играла на детской площадке. Ребенок не пострадал.

Начато расследование по факту нарушения общественного порядка.

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