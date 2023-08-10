Опасное преследование: от полиции пытался скрыться мужчина, который вез 11 нелегалов

Полиция информирует, что 9 августа, в 06.40 ч. в Утенском районе, в деревне Ясоняй, на дороге арасай-Утена-Каунас полиция останавливала автомобиль Crysler, но его водитель полицейским не подчинился и, поддав газу поехал дальше.

Полиция стала преследовать Crysler и ехала за ним 20 минут. Машина следовала в сторону Аникщайского района. Водитель, пытавшийся скрыться от полиции, опасно маневрировал, обгонял другие машины, выезжал на встречную полосу, не однократно пересекал сплошную линию и создавал аварийные ситуации, вынуждая других водителей менять траекторию движения и останавливаться.

Полиция информировала о беглеце своих коллег из Аникщайского района, они подготовились встретить его - разложили "ежа" около Каварскаса.

Crysler промчался по "ежу", на дырявой резине проехал еще примерно километр и остановился на обочине. Водитель выбежал из машины и пытался скрыться от полиции, убегая по полям.

Его удалось задержать.