Опасная находка: около границы с Россией обнаружена граната

В субботу пограничники Пагегяйской заставы патрулировали в окрестностях деревни Глуобяй (Шакяйский район). Там они и заметили странный предмет. Это место находится в 100 м от границы с Россией. Пограничники поставили охрану и информировали о находке другие ведомства. Был введен план "Щит".
На место происшествия прибыли саперы инженерного батальона им. Ю.Виткуса и выяснили, что это лимонка времен ВМВ (ручная граната Ф-1). Ее уничтожили на месте.
Советская граната Ф-1 была создана по аналогу французской гранаты F1. Лимонкой ее называли за форму и желтовато-зеленый цвет. Даже старая ржавая 70-летняя граната представляет серьезную опасность.
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