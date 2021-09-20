Портал lrytas.lt сообщил, что на Неменчинском шоссе, в 16 ч., полицейские остановили автомобиль 55-летней Эдиты Милдажите.

Сообщается, что женщина за рулем была пьяна, в ее организме было 2,36 промилле. Она была задержана.

В понедельник сообщается, что Милдажите остается под арестом, ее ждет уголовная ответственность.

Представитель Вильнюсской полиции в понедельник подтвердила Delfi, что о подозрительных маневрах автомобиля Honda в полицию сообщили другие водители, которые следили за ним до приезда полиции.

По слова представителя полиции Юлии Самороковской, Милдажите отпустят, когда заполнят все необходимые документы. Она прибавила, что человек может находиться под арестом не больше 48 часов.

Около ГКП Вильнюсского округа собрались журналисты, чтобы получить комментарий из уст Милдажите.

Сюда же приехал и сердечный друг Милдажите искусствовед, ведущий телепередачи "Истории вещей" Саулюс Пилинкус. Мужчина от комментариев воздержался и прошел внутрь здания.

Журналисты прождали у здания пару часов, но не получили комментарий, поскольку Милдажите покинула здание через другой выход.

Delfi обратился за комментарием к представителям LRT.

"Мы очень сожалеем в связи с безответственным поведением Эдиты Милдажите. Общественный телеканал требует от своих работников, авторов, сотрудников, продюсеров, ведущих соблюдать высокие стандарты этики, поэтому такое безответственное поведение LRT оценивает негативно. В октябре на портале LRT.lt должна была появиться передача Милдажите, однако после случившегося LRT оценит ситуацию и примет решение относительно будущего передачи", – сказала представитель LRT Мигле Савицкайте.