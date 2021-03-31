Около завода Silikatas в Вильнюсе тягач столкнулся с поездом

Машинист тепловоза сигналил, когда подъезжал к переезду, но водитель тягача все равно выехал на рельсы. Около переезда есть шлагбаум, однако, по словам водителя, он был поднят. По словам мужчины, это зафиксировано на видео, которое снял видеорегистратор. Запись водитель передал полиции.
Когда водитель выехал на переезд, он заметил поезд, поэтому дал задний ход и пытался отъехать, но не успел. Сам водитель в последний момент успел выпрыгнуть из кабины, в которую врезался вагон.
Во время ДТП люди не пострадали.
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