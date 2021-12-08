Около Вильнюса столкнулись автобус и легковушка: есть пострадавшие

Скопировать ссылку Около Вильнюса столкнулись автобус и легковушка: есть пострадавшие

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8 декабря, в 12.41 ч., по Единому номеру помощи 112 сообщили о том, что в Вильнюсском районе, в деревне Григайчай, на ул. Пятргалес столкнулись автобус и легковушка. Есть пострадавшие и зажатые люди.