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6 сентября в центр Вильнюса съехалась полиция, скорая и пожарные, вызваны саперы "Араса", введен план "Щит" у Театра оперы и балета.
Delfi skaitytojos Sandros nuotr.
Delfi skaitytojos Sandros nuotr.
© DELFI

В 12.57 ч. сообщили о том, что в Вильнюсе, на ул. А.Венуолё, 1, у Театра оперы и балета обнаружен подозрительный чемодан.

По предварительным данным, о находке информировала охрана, чемодан стоит и входа в кассы. Чемодан большой, черного цвета.

Территорию огородили, в 14.19 ч. ввели план "Щит". Из здания эвакуировали около 100 человек. Были вызваны саперы.

В 15.33 ч. план "Щит" был отменен, в чемодане оказались разные вещи – одежда, очки, часы.

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