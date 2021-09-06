В 12.57 ч. сообщили о том, что в Вильнюсе, на ул. А.Венуолё, 1, у Театра оперы и балета обнаружен подозрительный чемодан.

По предварительным данным, о находке информировала охрана, чемодан стоит и входа в кассы. Чемодан большой, черного цвета.

Территорию огородили, в 14.19 ч. ввели план "Щит". Из здания эвакуировали около 100 человек. Были вызваны саперы.

В 15.33 ч. план "Щит" был отменен, в чемодане оказались разные вещи – одежда, очки, часы.