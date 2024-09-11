Около студенческого общежития в Каунасе – массовая драка с участием иностранцев

На видео, которое прислал Delfi аноним, запечатлена драка, примерно 10 человек били одного руками и ногами, а когда он упал - пинали по голове.
По неофициальным данным, дрались граждане Индии.
На вопрос, известно ли полиции об этой драке, представитель Каунасской полиции Одета Вайткявичене сказала, что 10 сентября, в 17.40 ч., сообщалось о насилии над мужчиной 2003 г.р.
„Было начато расследование по факту нарушения общественного порядка“, - указала Вайткявичене.
Полиция выясняет участников драки, планирует их допросить, обвинения пока никому не предъявлены.
Представитель Каунасского технологического университета Мантас Лапинскас сказал Delfi, что если выяснится, что в драке принимали участие студенты, будут приняты соответствующие меры.
„Вчера вечером у общежитий КТУ произошел конфликт, обстоятельства которого выясняет полиция.
По нашим данным, на место происшествия вызывали полицию. Сейчас полиция и университет собирают информацию и выясняют обстоятельства происшествия.
Университет нетерпимо относится к таким проявлениям насилия, если выяснится, что в инциденте участвовали студенты КТУ, будут предприняты соответствующие меры“, - сказал Лапинскас.