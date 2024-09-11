Около студенческого общежития в Каунасе – массовая драка с участием иностранцев

На видео, которое прислал Delfi аноним, запечатлена драка, примерно 10 человек били одного руками и ногами, а когда он упал - пинали по голове.

По неофициальным данным, дрались граждане Индии.

На вопрос, известно ли полиции об этой драке, представитель Каунасской полиции Одета Вайткявичене сказала, что 10 сентября, в 17.40 ч., сообщалось о насилии над мужчиной 2003 г.р.

„Было начато расследование по факту нарушения общественного порядка“, - указала Вайткявичене.

Полиция выясняет участников драки, планирует их допросить, обвинения пока никому не предъявлены.