Около столичного кладбища Расу перевернулся полицейский автомобиль

В 16.49 ч. сообщили, что на ул. Сукилелю, 9A в ДТП попал полицейский экипаж на автомобиле Škoda.

Вильнюсская полиция информировала, что полицейский автомобиль ехал по вызову, сообщалось о возможно нетрезвом водителе, который представлял опасность для окружающих.

Полицейский автомобиль ехал с включенными огнями и сиренами по второй полосе. Ехавший перед ним автомобиль не уступил дорогу, поэтому полицейский экипаж начал обгон через первую полосу.

В то же время в первую полосу перестроился и ехавший перед полицией автомобиль, произошло ДТП.

В ДТП пострадал один из полицейских, подозревают перелом руки.

Полицейский автомобиль перевернулся и остался лежать на боку.

Водители обоих автомобилей, которые участвовали в ДТП, были трезвыми.