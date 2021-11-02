aA
Со вторник в Вильнюсе в ДТП попал полицейский автомобиль.
Около столичного кладбища Расу перевернулся полицейский автомобиль
© DELFI / Tomas Vinickas

В 16.49 ч. сообщили, что на ул. Сукилелю, 9A в ДТП попал полицейский экипаж на автомобиле Škoda.

Вильнюсская полиция информировала, что полицейский автомобиль ехал по вызову, сообщалось о возможно нетрезвом водителе, который представлял опасность для окружающих.

Полицейский автомобиль ехал с включенными огнями и сиренами по второй полосе. Ехавший перед ним автомобиль не уступил дорогу, поэтому полицейский экипаж начал обгон через первую полосу.

В то же время в первую полосу перестроился и ехавший перед полицией автомобиль, произошло ДТП.

В ДТП пострадал один из полицейских, подозревают перелом руки.

Полицейский автомобиль перевернулся и остался лежать на боку.

Водители обоих автомобилей, которые участвовали в ДТП, были трезвыми.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Витаутас Ландсбергис: выступающие против вакцинации - "вредители"

Профессор Витаутас Ландсбергис считает, что люди,...

Пациенты не могут попасть к специалистам: предлагают талончики на следующий год (78)

Литовские врачи бьют в набат - к ним приходит все больше...

Коронавирус в Литве: 2031 новый случай и 23 смерти

За минувшие сутки в Литве был выявлен 2031 новый случай...

Ничего святого: с могил крадут венки, цветы и свечи (109)

В редакцию издания Rinkos aikštė обращаются жители Кедайняй,...

Необычные кадры из жизни волков Каршувской пущи (4)

Наблюдение за дикими животными в их естественной среде...