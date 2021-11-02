Около столичного кладбища Расу перевернулся полицейский автомобиль

В 16.49 ч. сообщили, что на ул. Сукилелю, 9A в ДТП попал полицейский экипаж на автомобиле Škoda.
Вильнюсская полиция информировала, что полицейский автомобиль ехал по вызову, сообщалось о возможно нетрезвом водителе, который представлял опасность для окружающих.
Полицейский автомобиль ехал с включенными огнями и сиренами по второй полосе. Ехавший перед ним автомобиль не уступил дорогу, поэтому полицейский экипаж начал обгон через первую полосу.
В то же время в первую полосу перестроился и ехавший перед полицией автомобиль, произошло ДТП.
В ДТП пострадал один из полицейских, подозревают перелом руки.
Полицейский автомобиль перевернулся и остался лежать на боку.
Водители обоих автомобилей, которые участвовали в ДТП, были трезвыми.
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