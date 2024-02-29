Около школы в престижном районе столицы обнаружен снаряд времен Второй мировой войны

Информация была передана в 13.49 ч. Звонивший сказал, что в Вильнюсе, на ул. Ю.-И.Крашевскё на территории строящегося детского сада обнаружен предмет, напоминающий снаряд.

Сообщается, что во время работ был обнаружен продолговатый снаряд длиной 20-25 см.

В 14.13 ч. был введен план "Щит".

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи, полиция, саперы армии и сотрудники антитеррористической организации "Арас".

Ученики и работники гимназии им. Шолома Алейхема были эвакуированы.