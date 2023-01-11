Около парламента грузовик снес фонарный столб и дорожные знаки

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В среду водитель грузовика, приехавший для вывоза снега, снес у здания парламента фонарный столб и дорожные знаки. К счастью, рядом не было людей, поэтому никто не пострадал.
Информация об инциденте поступила после 15 ч.
На месте происшествия полиция обнаружила грузовик, который стоял у перекрестка на ул. А.Гоштауто. Рядом лежал фонарный столб и висевшие на нем знаки.
Водитель грузовика пояснил, что столб снес нечаянно, не заметил его. Водителю придется возместить нанесенный ущерб.
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