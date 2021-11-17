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Около Мариямполе таможенники в понедельник задержали грузовой автомобиль, который вез канцелярские товары в Чехию, - в нем была обнаружена контрабанда сигарет стоимостью 2 млн евро.
Около Мариямполе таможенники задержали контрабанду сигарет на 2 млн евро
© MKT

Как сообщила в четверг таможня, в грузовом автомобиле обнаружено 1100 коробок (550 тыс. пачек) сигарет Magnat.

Это одна из крупнейших партий контрафактных сигарет в этом году.

По словам должностных лиц, в понедельник вечером на одной из заправочных станций в окрестностях Мариямполе был проверен грузовой автомобиль Scania, за рулем которого находился гражданин Латвии.

Водитель говорил, что везет транзитом из Латвии в Чехию канцелярские товары, однако едва приподняв тент полуприцепа, таможенники увидели коробки сигарет.

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"Стоимость сигарет с обязательными к уплате налогами – 1,96 млн евро", – указывает таможня.

В Криминальной службе таможни начато досудебное расследование в связи с незаконным распоряжением подакцизными товарами. Его возглавляет Каунасская окружная прокуратура.

Грузовик и нелегальный груз задержаны, на двое суток задержан и водитель – в ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения.

По данным таможни, в связи с тем, что на границе с Беларусью задерживается все больше контрафактных сигарет (за девять месяцев здесь задержано 80% нелегальных сигарет), контрабандисты пытаются везти контрафактный товар по другим маршрутам. Один из них – когда белорусские сигареты ввозятся с территории Латвии.

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