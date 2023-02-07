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Несколько недель назад члены Науининкской общины в социальных сетях начали жаловаться на то, что около магазина собираются подозрительные лица, которые, возможно, продают наркотики. 6 февраля выяснилось, что подозрения подтвердились, задержаны торговцы и покупатели.
Около магазина Maximа в Науининкай задержаны наркоторговцы
© DELFI / Andrius Ufartas

"31 января полицейские второго комиссариата в штатском стали патрулировать Науининкай и заметили, как женщина (1991 г.р.) из своего дома на глазах у полицейских вынесла и продала мужчине (1977 г.р.) и женщине (1993 г.р. наркотики). Покупатели, увидев полицейских, бросили "товар" на землю. В доме у подозреваемой полиция обнаружила вещи для фасовки наркотиков", – сообщает полиция.

2 февраля был задержан мужчина 1984 г.р., который, увидев экипаж полиции, бросил на землю пакет с расфасованными наркотиками.

Все подозреваемые сейчас находятся под арестом.

О подозрительных лицах, которые собираются в Науининкай около магазина Maximа в полицию сообщили жители.

"Полиция там постоянно патрулирует, сейчас там патрулируют и сотрудники СОБ, дом на ул. Шалткальвю, 8, включен в список горячих точек", – сказала представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

Полиция просит жителей информировать о возможных преступных деяниях по номеру 112.

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