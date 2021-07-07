Около клайпедского Akropolis произошло ДТП, один водитель сбежал

ДТП произошло в 23.30 ч. Очевидцы рассказали, что зрелище было ужасным.

На место происшествия приехала полиция, пожарные и врачи скорой помощи. После столкновения BMW с Alfa Romeo от последнего осталась груда металла, люди из машины выбрались сами.

Потерявший управление Alga Romeo заехал на разделительную полосу, врезался в ограждения, снес знаки. Эти преграды остановили авто и не дали ему выехать на встречную полосу.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Однако сразу после ДТП выяснилось, что водитель одного из автомобилей сбежал, его ищет полиция.