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6 июля, около полуночи, около клайпедского ТЦ Akropolis столкнулись два автомобиля - BMW и Alfa Romeo. От машин осталась груда металла.
Около клайпедского Akropolis произошло ДТП, один водитель сбежал
© DELFI

ДТП произошло в 23.30 ч. Очевидцы рассказали, что зрелище было ужасным.

На место происшествия приехала полиция, пожарные и врачи скорой помощи. После столкновения BMW с Alfa Romeo от последнего осталась груда металла, люди из машины выбрались сами.

Потерявший управление Alga Romeo заехал на разделительную полосу, врезался в ограждения, снес знаки. Эти преграды остановили авто и не дали ему выехать на встречную полосу.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Однако сразу после ДТП выяснилось, что водитель одного из автомобилей сбежал, его ищет полиция.

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