"Около Akropolis стоит скорая и пожарные-спасатели, на четвертом этаже собрались люди. Из-за съехавшихся автомобилей образуется затор", – писала читательница Kas vyksta Kaune Юстина.
По словам очевидцев, мужчина на перилах был в одном нижнем белье. Каунасская полиция рассказала журналистам, что у молодого человека, вероятно, проблемы с психикой. Он кричит всякую несуразицу и ходит по перилам. По словам полицейского, молодой человек прыгать вниз не собирался.
Пожарные-спасатели рассказали, что на месте происшествия приготовили подъемник, надули воздушную подушку. Главному спасателю удалось уговорить молодого человека спуститься с перил и передать в руки врачей. Молодой человек проверяться на трезвость отказался, его увезли в специализированное медучреждение.
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