Около Гарюнайского рынка столкнулись три автомобиля

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3 января, в 8.42 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Гарюну и Панеришкю столкнулись автомобили Mercedes, Škoda и BMW.
Серьезные травмы получил водитель (2001 г.р.) BMW, его увезли в больницу.
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