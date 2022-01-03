Около Гарюнайского рынка столкнулись три автомобиля

Скопировать ссылку Около Гарюнайского рынка столкнулись три автомобиля

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3 января, в 8.42 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Гарюну и Панеришкю столкнулись автомобили Mercedes, Škoda и BMW.