Около Гарюнайского рынка автомобиль скорой столкнулся с Mercedes Benz и перевернулся: в больнице врачи и пациент

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что о ДТП сообщили в 5.27 ч.

ДТП произошло на ул. Гарюну. Столкнулись карета скорой помощи и Mercedes Benz. Автомобиль скорой перевернулся.

Пожарные-спасатели на месте происшествия отключили аккумуляторы машин и собрали разлившуюся жидкость.

По данным полиции, сообщивший о ДТП человек сказал, что пострадал водитель скорой, но в автомобиле есть и другие люди.

Выяснилось, что автомобиль скорой ехал с пациентом из Электренай, на перекрестке он не пропустил автомобиль Mercedes Benz и столкнулись с ним.

По предварительным данным, скорой управлял мужчина 1964 г.р., с ним ехала фельдшер (1972 г.р.) и пациент. Всех троих доставили в больницу. Автомобилем Mercedes Benz управлял мужчина 1969 г.р.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.