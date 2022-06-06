В 22.31 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Упес, в скейт-парке, пострадал ребенок.

По предварительным данным, звонила диспетчер службы скорой помощи, врачи не могли достать подростка, получившего травму головы.

Подросток упал в яму на трассе для скейтбордистов (глубина около 2 м).

Пожарные-спасатели передали пострадавшего в руки врачей. Подросток находился в сознании. Сообщается, что пострадавшему 15 лет.