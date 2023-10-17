Огромные заторы в Клайпедском районе: столкнулись два грузовика

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в 7.28 ч. поступила информация о ДТП в Клайпедском районе на дороге A13. Столкнулись два грузовика. Один из них съехал с дороги, а другой снес разделительное препятствие и перегородил дорогу в Палангу.
Пожарные-спасатели вскрывали двери кабины тягача с помощью специальных приспособлений.
По данным полиции, в ДТП пострадали два человека. По предварительным данным, столкнулись самосвал и тягач.
Очевидцы сообщают об огромных заторах.
Сообщается, что из Паланги в сторону кольца Якай открыта лишь одна полоса, а дорога в Палангу перекрыта вообще.
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