Огромные заторы на дороге Вильнюс–Каунас: сообщается о трех ДТП и пострадавшем мотоциклисте

По данным Каунасской полиции, в 14 ч. на дороге A1, в Кайшядорском районе, недалеко от Румшишкес, произошло ДТП. Сообщается, что на ремонтируемом участке дороги в сторону Каунаса столкнулись автомобиль Renault и мотоцикл Harley-Davidson.
В ДТП пострадал 55-летний мотоциклист, он был доставлен в больницу.
В то же время на этой дороге произошло еще два ДТП. По данным полиции, в этих ДТП люди не пострадали.
Из-за ДТП образовались огромные заторы.
Delfi напоминает, что 30 августа в Каунасе состоится концерт Джессики Ши, он начнется в 18 ч.
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