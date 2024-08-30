Огромные заторы на дороге Вильнюс–Каунас: сообщается о трех ДТП и пострадавшем мотоциклисте

По данным Каунасской полиции, в 14 ч. на дороге A1, в Кайшядорском районе, недалеко от Румшишкес, произошло ДТП. Сообщается, что на ремонтируемом участке дороги в сторону Каунаса столкнулись автомобиль Renault и мотоцикл Harley-Davidson.

В ДТП пострадал 55-летний мотоциклист, он был доставлен в больницу.

В то же время на этой дороге произошло еще два ДТП. По данным полиции, в этих ДТП люди не пострадали.

Из-за ДТП образовались огромные заторы.