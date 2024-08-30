2024.08.30 16:24

Огромные заторы на дороге Вильнюс–Каунас: сообщается о трех ДТП и пострадавшем мотоциклисте

 
ru.DELFI.lt
Avarija A1 kelyje
Avarija A1 kelyje
ФОТО: Facebook

30 августа на магистрали Вильнюс-Каунас, на ремонтируемом участке дороги произошло сразу несколько ДТП. Сообщается о пострадавшем мотоциклисте.

По данным Каунасской полиции, в 14 ч. на дороге A1, в Кайшядорском районе, недалеко от Румшишкес, произошло ДТП. Сообщается, что на ремонтируемом участке дороги в сторону Каунаса столкнулись автомобиль Renault и мотоцикл Harley-Davidson.

В ДТП пострадал 55-летний мотоциклист, он был доставлен в больницу.

В то же время на этой дороге произошло еще два ДТП. По данным полиции, в этих ДТП люди не пострадали.

Из-за ДТП образовались огромные заторы.

Delfi напоминает, что 30 августа в Каунасе состоится концерт Джессики Ши, он начнется в 18 ч.

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