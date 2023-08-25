Огромные заторы из-за серьезного ДТП в Каунасе: столкнулись три автомобиля, один перевернулся

Каунасская полиция информировала, что в 07.21 ч. поступило сообщение о том, что в Каунасе, на Западной объездной дороге, столкнулись три легковых автомобиля.

Очевидцы сообщают, что одна машина перевернулась. Образовались огромные заторы.

По данным полиции, автомобиль Toyota, которым управлял мужчина (1986 г.р.), ехал в сторону Академии, зацепил заграждения у дороги и выехал на встречную полосу, где перевернулся, и столкнулся с автомобилями Mercedes-Benz (водитель 1999 г.р.) и Volkswagen (водитель 1984 г.р.).

По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали, водители были трезвыми.