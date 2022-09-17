aA
Поработавшие в Клайпеде мошенники выманили у мужчины более 11 тысяч евро.
Telefonas
Telefonas
© Pranešimo siuntėjų

Департамент полиции сообщает, что 16 сентября в 12.51 в Клайпедском районе мужчина (1956 г.р.) обратился в отделение полиции Клайпедского уезда по поводу мошенничества.

Мужчина сообщил, что 9 сентября в Клайпеде, на ул. Лиепу, дома ему на мобильный телефон позвонили лица, выдававшие себя за банковских работников, и обманным путем выманили 11 200 евро.

Начато досудебное расследование по статье 215 (1) Уголовного кодекса Литовской Республики.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Михаил Подоляк: Россия не покаялась за преступления против граждан СССР, где принудительно находились и вы, и мы (1)

"Основная проблема России в том, что там не инвестируют...

Andrius Užkalnis

Андрюс Ужкальнис. Конец русского языка в свободном мире (1)

"Да будь я и негром преклонных годов, И то, без унынья и...

Марк Фейгин: "железные занавес" опускается с двух сторон

"Я слишком хорошо знаю Россию, слишком хорошо знаю...

Gitanas Nausėda Iziumo miesto apylinkėse aptiktos masinės kapavietės

Президент Литвы: Россия продолжает осуществлять геноцид украинского народа

Президент Гитанас Науседа утверждает, что Россия...

Поезд из Вильнюса в Варшаву начнет курсировать в декабре

Вильнюс и Варшава договорились, что пассажирский...