Департамент полиции сообщает, что 16 сентября в 12.51 в Клайпедском районе мужчина (1956 г.р.) обратился в отделение полиции Клайпедского уезда по поводу мошенничества.

Мужчина сообщил, что 9 сентября в Клайпеде, на ул. Лиепу, дома ему на мобильный телефон позвонили лица, выдававшие себя за банковских работников, и обманным путем выманили 11 200 евро.

Начато досудебное расследование по статье 215 (1) Уголовного кодекса Литовской Республики.