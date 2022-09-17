Департамент полиции сообщает, что 16 сентября в 12.51 в Клайпедском районе мужчина (1956 г.р.) обратился в отделение полиции Клайпедского уезда по поводу мошенничества.
Мужчина сообщил, что 9 сентября в Клайпеде, на ул. Лиепу, дома ему на мобильный телефон позвонили лица, выдававшие себя за банковских работников, и обманным путем выманили 11 200 евро.
Начато досудебное расследование по статье 215 (1) Уголовного кодекса Литовской Республики.
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