Очевидец вызвал полицию: в арендованном автомобиле находились люди, принявшие наркотики

„Выходим мы из Čili picа и видим двух голубков. Машина с работающим двигателем“, – писал молодой человек, вызвавший полицию. Первыми на место приехали врачи скорой.
Полиция сообщает, что приехала на место через 12 минут после звонка.
Очевидец рассказал, что полиция сначала даже не могла обыскать пару, поскольку у стражей порядка не было перчаток. По его словам, женщину полиция обыскала и отпустила, а мужчину куда-то увезла.
„Женщина едва держалась на ногах, шла и ударялась во все машины на стоянке. Мужчину полиция тоже отпускала, он бродил по всей стоянке, мог и уйти“, – рассказал очевидец.
По его словам, автомобиль Spark закрыли и оставили на месте.
Представители Spark информировали, что ситуация им известна, автомобиль сразу же деактивировали, и им никто не мог воспользоваться. В пятницу его увезли на химчистку.
„Клиента сразу же заблокировали, в будущем он не сможет пользоваться нашими услугами, далее расследованием занимается полиция“, – сказали представители Spark.
Представитель полиции Юлия Самороковская информировала, что сообщение поступило около полуночи.
„В соответствии с данными, звонок поступил в 23:52 ч. Вызывали на ул. Ерузалес. Сообщали, что у зарядки для электромобилей стоит автомобиль, внутри которого лежат мужчина и женщина, в руках у женщины - шприц. Автомобиль с заведенным двигателем, пара спит. В 00:04 ч. приехала полиция. Женщина 1987 г.р. iнаходилась в машине, а мужчина 1982 г.р. - рядом с машиной. В машине нашли пустой шприц и ложку.
Во время обыска у мужчины обнаружили таблетки. Выяснилось, что мужчина приобрел их легально, у него был рецепт. Мужчина подтвердил, что употреблял наркотики, был составлен протокол об административном нарушении. Мужчину увезли в больницу на осмотр. Женщину отпустили“, – сказала Самороковская.