Очевидец вызвал полицию: в арендованном автомобиле находились люди, принявшие наркотики

„Выходим мы из Čili picа и видим двух голубков. Машина с работающим двигателем“, – писал молодой человек, вызвавший полицию. Первыми на место приехали врачи скорой.

Полиция сообщает, что приехала на место через 12 минут после звонка.

Очевидец рассказал, что полиция сначала даже не могла обыскать пару, поскольку у стражей порядка не было перчаток. По его словам, женщину полиция обыскала и отпустила, а мужчину куда-то увезла.

„Женщина едва держалась на ногах, шла и ударялась во все машины на стоянке. Мужчину полиция тоже отпускала, он бродил по всей стоянке, мог и уйти“, – рассказал очевидец.

По его словам, автомобиль Spark закрыли и оставили на месте.