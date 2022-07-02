Очевидцы вызвали полицию: мать, которая била детей, была арестована

В Вильнюсскую полицию сообщили, что 30 июня, в период с 18.38 до 19.13 ч. в Вильнюсе, во дворе многоквартирного дома женщина (1990 г.р.) била своих малолетних детей.
Полиция сообщает, что женщина била дочь (2014 г.р.) и сына (2012 г.р.). Мальчику было назначено амбулаторное лечение.
Подозреваемая была задержана. Ведется расследование.
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