Очевидцы вызвали полицию: мать, которая била детей, была арестована

В Вильнюсскую полицию сообщили, что 30 июня, в период с 18.38 до 19.13 ч. в Вильнюсе, во дворе многоквартирного дома женщина (1990 г.р.) била своих малолетних детей.

Полиция сообщает, что женщина била дочь (2014 г.р.) и сына (2012 г.р.). Мальчику было назначено амбулаторное лечение.

Подозреваемая была задержана. Ведется расследование.