Очередной побег из исправительной колонии Правенишкес: сбежал осужденный за грабеж

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В субботу, в 14.29, поступило сообщение о том, что около 14.00 в селе Правенишкес было замечено, что из исправительной колонии открытого типа сбежал осужденный (1960 года рождения) .
По данным полиции, мужчина был осужден по статье 180 (1) Уголовного кодекса Литовской Республики (грабеж).
Осужденный (1960 г.р.) был задержан в тот же день в 17.48 и вернулся в исправительное учреждение.
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