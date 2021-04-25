Очередной побег из исправительной колонии Правенишкес: сбежал осужденный за грабеж

Скопировать ссылку Очередной побег из исправительной колонии Правенишкес: сбежал осужденный за грабеж

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В субботу, в 14.29, поступило сообщение о том, что около 14.00 в селе Правенишкес было замечено, что из исправительной колонии открытого типа сбежал осужденный (1960 года рождения) .