Обыск в престижном районе Вильнюса: наркотики, мечи и стрелы

По данным полиции, 2 августа около 8 часов утра в квартире в Вильнюсе на ул. Сваеню обнаружен и изъят пакет с пятью упаковками, содержащими белый и коричневый порошок и розовато-голубые таблетки. Подозревают, что это наркотические вещества. Также в квартире были обнаружены два меча, нож, арбалет и стрелы.