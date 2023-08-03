03 августа 2023 г. 10:47

Обыск в престижном районе Вильнюса: наркотики, мечи и стрелы

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: Klaipėdos aps. VPK
В среду полиция провела обыск в квартире в столичном районе Валакампяй. Были найдены наркотические вещества и экзотическое оружие.

По данным полиции, 2 августа около 8 часов утра в квартире в Вильнюсе на ул. Сваеню обнаружен и изъят пакет с пятью упаковками, содержащими белый и коричневый порошок и розовато-голубые таблетки. Подозревают, что это наркотические вещества. Также в квартире были обнаружены два меча, нож, арбалет и стрелы.

Подозреваемый (1974 г. р.) взят под стражу. Начато досудебное расследование по факту незаконного хранения наркотических средств или психотропных веществ в особо крупных размерах с целью их сбыта.

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Источник
ru.DELFI.lt
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