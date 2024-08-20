Обвиняемый в совершении сексуальных преступлений против детей Бартошявичюс вернулся в Литву

„Сообщаю, что сегодня К. Бартошявичюс лично вернул в суд свое удостоверение личности. Да, он сам явился в суд и вернул документ“, – написала во вторник в ответе агентству Elta представитель Паневежского окружного суда Йолита Гудялене.

В июне суд удовлетворил просьбу обвиняемого и разрешил ему покинуть Литву на летний период. Суд также временно вернул К. Бартошявичюсу личные документы, указав, что он должен вернуть суду удостоверение личности до 21 августа. В случае невыполнения данного требования в отношении обвиняемого могли быть избраны более суровые меры пресечения.