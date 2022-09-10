Обнаружено тело пропавшей в Каунасе молодой женщины, ищут младенца

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Каунасская полиция разыскивала пропавшую без вести Раймонду Канчелкене (1995 г.р.) и ее 5-месячного младенца. Женщина ушла из дома в Каунасе, на ул. Биржишку 10 сентября, в 00.30 ч. и не вернулась. В субботу было обнаружено тело женщины, младенца еще не нашли.
В 14.20 ч. тело женщины обнаружили в Немане недалеко от дома. Водолазы ищут тело младенца.
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