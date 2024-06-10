2024.06.10 16:16

Обнаружено тело пропавшей в Алитусе 14-летней девочки

 
ru.DELFI.lt
Baltosios rožės tiltas
Baltosios rožės tiltas
ФОТО: Alytaus gidas

В Алитусе с моста Белой розы упала 14-летняя девочка.

Портал Alytaus gidas сообщает, что Алитусе пожарные-спасатели и полиция осматривали берега Немана, поскольку женщина сообщила в полицию об исчезновении дочери.

По имеющимся данным, 14-летняя девушка ушла в школу, но в школе не появилась. Полиция просмотрела видеозаписи и выяснила, что девочка из дома пошла в сторону Долины песен. По данным видеокамер, девочка могла пойти к мосту Белой розы.

„Просмотрели записи видеокамер на этом пешеходном мосту, камеры зафиксировали, как с моста падает человек. Предполагается, что это и была девочка, которую ищут“, – сказала представитель полиции Кристина Янулявичене.

Пожарные-спасатели осматривали берега реки, на место происшествия выехали водолазы из Каунаса. В 15.30 ч. пожарные-спасатели сообщили, что в реке, недалеко от городка Пуня было обнаружено тело девочки.

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