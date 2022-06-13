Обнаружено тело пропавшего без вести молодого человека

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12 июня, в 8.37 ч., в Варенском районе, в Старой Варене обнаружено тело (в стадии разложения) молодого человека (1993 г.р.).
Департамент полиции сообщает, что молодой человек пропал без вести 26 ноября 2021 года.
Эксперты выясняют причины смерти.
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