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12 июня, в 8.37 ч., в Варенском районе, в Старой Варене обнаружено тело (в стадии разложения) молодого человека (1993 г.р.).
Обнаружено тело пропавшего без вести молодого человека
© Shutterstock

Департамент полиции сообщает, что молодой человек пропал без вести 26 ноября 2021 года.

Эксперты выясняют причины смерти.

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