Новые обстоятельства несчастья, унесшего жизни двух человек: в подвале нашли самогонный аппарат

Третьего мужчину (1978 г. р.), доставленного в больницу в тяжелом состоянии, лечили от отравления неизвестным токсичным веществом.

Начато досудебное расследование по установлению причин смерти и незаконного изготовления, хранения, перевозки или сбыта самодельных крепких алкогольных напитков, неденатурированного или денатурированного этилового спирта, их растворов (смесей).

Несчастье произошло 28 октября, около 11 часов утра в деревне Крапштикю Плунгесского района. В усадьбе фермера, разводившего свиней погибли мужчины 1964 и 1989 г.р. По неофициальным данным, их могло убить током.